США можуть послабити енергетичні санкції проти РФ у разі мирної угоди, - Reuters

Видання з посиланням на два джерела пише, що Білий дім попросив Міністерство фінансів вивчити варіанти ослаблення енергетичних санкцій напередодні очікуваних переговорів між президентом Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні.

Співрозмовники Reuters уточнили, що така робота Мінфіну дасть змогу США швидко скасувати санкції в разі укладення мирної угоди. Але США не скасовуватимуть санкції без поступок з боку Росії.

Джерела видання зазначають, що адміністрація Трампа хоче мати можливість швидко скасувати санкції та уникнути затримок через недостатню підготовку.

Варто зауважити, що санкції проти Росії у сфері енергетики спрямовані на те, щоб обмежити основне джерело доходу для країни-агресора. Зокрема, Захід запровадив "стелю цін" на російську нафту в розмірі 60 доларів за барель.