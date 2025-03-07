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США можуть послабити енергетичні санкції проти РФ у разі мирної угоди, - Reuters

Ілюстративне фото: США розглядають послаблення енергетичних санкцій проти Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США розглядають можливість послаблення енергетичних санкцій проти Росії. Це можливо в разі підписання мирної угоди між Москвою і Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання з посиланням на два джерела пише, що Білий дім попросив Міністерство фінансів вивчити варіанти ослаблення енергетичних санкцій напередодні очікуваних переговорів між президентом Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні.

Співрозмовники Reuters уточнили, що така робота Мінфіну дасть змогу США швидко скасувати санкції в разі укладення мирної угоди. Але США не скасовуватимуть санкції без поступок з боку Росії.

Джерела видання зазначають, що адміністрація Трампа хоче мати можливість швидко скасувати санкції та уникнути затримок через недостатню підготовку.

Варто зауважити, що санкції проти Росії у сфері енергетики спрямовані на те, щоб обмежити основне джерело доходу для країни-агресора. Зокрема, Захід запровадив "стелю цін" на російську нафту в розмірі 60 доларів за барель.

США можуть скасувати санкції проти Росії

Нагадаємо, раніше Reuters писало, що США готують план послаблення санкцій проти Росії. Йдеться про обмеження проти окремих юридичних і фізичних осіб, включно з деякими російськими олігархами.

Білий дім попросив Держдеп і Мінфін скласти список антиросійських санкцій, які можуть послабити.

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