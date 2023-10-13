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США готовят подразделение морпехов для возможного развертывания в Израиле

Пятница 13 октября 2023 23:42
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США готовят подразделение морпехов для возможного развертывания в Израиле Фото: США может развернуть в Израиле подразделение морпехов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

26-е экспедиционное подразделение морской пехоты США готовят к возможному развертыванию в Израиле, чтобы укрепить там позиции американских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Подразделение, которое сейчас находится на борту десантного корабля USS Bataan, состоит из более чем 2000 морских пехотинцев и моряков. Среди основных задач морской экспедиционной группы есть операции по эвакуации и гуманитарная помощь.

Неназванные чиновники сообщили, что такого приказа подразделение пока не получало. Однако в последние дни в Пентагоне отмечали, что смогут быстро отправить в регион дополнительные силы и средства.

26-е экспедиционное подразделение морской пехоты и USS Bataan является частью десантной группы, развернутой в регионе в июле в ответ на усиление иранской агрессии в Оманском заливе и окрестных водах.

В последние дни он был дислоцирован вблизи Кувейта в рамках запланированных там учений, но покинул его преждевременно "через новые события", сообщила в среду пресс-секретарь подразделения капитан Анжелика Уайт.

Нападение ХАМАС на Израиль

В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС из Сектора Газа зашли на юг Израиля. Этому предшествовали многочисленные ракетные удары по территории Израиля.

Израиль объявил о "состоянии войны" и обещал отомстить террористам ХАМАС. Сегодня армия обороны Израиля призвала жителей Сектора Газа эвакуироваться на юг. На это им дали день. ООН раскритиковала призывы Израиля. СМИ полагают, что предупреждение Израиля связано с планами проведения наземной операции.

Также сегодня в Израиль прибыл глава Пентагона, президенты Еврокомиссии и Европарламента, министр иностранных дел Италии. Тель-Авив планирует посетить глава МИД Германии.

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