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Блинкен предупредил Китай о серьезных последствиях в случае передачи оружия РФ

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Мюнхен, Воскресенье 19 февраля 2023 15:38
Блинкен предупредил Китай о серьезных последствиях в случае передачи оружия РФ Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Китай столкнется с серьезными последствиями, если решит передавать оружие России для войны против Украины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность оказания летальной поддержки России в ее агрессии против Украины, и я ясно дал понять, что это будет иметь серьезные последствия в наших отношениях", - отметил Блинкен по итогам переговором с китайским коллегой Ван И.

Он также добавил, что президент США Джо Байден неоднократно предупреждал об этом и главу КНР Си Цзиньпина.

Напомним, ранее Блинкен заявлял, что Китай рассматривает передачу России летального оружия.

Также мы писали, что, по информации СМИ, Россия могла получить от Китая нелетальную помощь и использовала ее в войне против Украины.

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