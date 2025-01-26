США могут объявить "большое вознаграждение" за лидеров Талибана, - госсекретарь

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о возможности назначения "очень большого вознаграждения" за захват лидеров Талибана, если талибы действительно удерживают в заложниках больше американцев, чем сообщалось ранее.

"Если это правда, нам придется немедленно назначить очень большое вознаграждение за их высших лидеров, возможно, даже большее, чем то, которое мы имели за бин Ладена", - заявил Рубио.

Заявление прозвучало на фоне сообщений об освобождении двух американцев, которые удерживались талибами. По данным СМИ, одним из них был Райан Корбетт, заключенный с 2022 года. Имя второго освобожденного американца - Уильям МакКенти.

На прошлой неделе власти Афганистана подтвердили, что освобождение стало возможным в результате обмена на Хана Мохаммада - афганца, осужденного в США по обвинению в контрабанде наркотиков и экстремизме.