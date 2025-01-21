Администрация Трампа отменила рейсы беженцам из Афганистана, - Reuters

В соответствии с приказом президента США Дональда Трампа о заморозке программ для беженцев были остановлены рейсы в Штаты для почти 1660 афганцев. Среди них - члены семей американских военных.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам американского чиновника (на условиях анонимности) и ведущего защитника по делам переселения беженцев Шона ВанДайвера в разговоре с журналистами, ранее правительство США разрешило этим беженцам из Афганистана переселиться в Штаты.

Отмечается, что в группу беженцев, которым отменили рейсы 20 января, входят несовершеннолетние без сопровождения, которые ожидают воссоединения со своими семьями в Штатах.

А также речь идет об афганцах, которым грозит наказание со стороны "Талибана" из-за участия в боях на стороне бывшего правительства Афганистана, которое поддерживал Вашингтон.

Такая угроза от талибов висит над ними после того, как последние силы США покинули Афганистан в августе 2021 года после двух десятилетий войны.

Кроме того, пишет Reuters, решение США также оставляет в "подвешенном состоянии" тысячи других афганцев, которые получили разрешение на переселение в качестве беженцев в Штаты, но им еще не были назначены рейсы из Афганистана или соседнего Пакистана.

По словам ВанДайвера, афганцы и правозащитники теперь "паникуют".

Переезд афганских беженцев в США и усиление Трампом иммиграционных ограничений

Администрация бывшего президента США Джо Байдена способствовала переезду в Штаты почти 200 тысячам афганцев после вывода американских войск из Кабула.

Еще во время президентской гонки Трамп заявлял о намерении усилить репрессии относительно иммиграции.

Одно из распоряжений, которые он должен был подписать после своей инаугурации 20 января, предусматривает приостановление программ США по беженцам минимум на четыре месяца, сказал Reuters чиновник администрации нового президента, пожелавший остаться анонимным.

Отмечается, что среди беженцев, которым теперь остановили рейсы, около 200 членов семей афганско-американских военнослужащих США, которые родились в Штатах, или афганцев, которые приехали в США, присоединились к армии и стали натурализованными гражданами этой страны.

Среди тех, кого снимают с рейсов, также есть неизвестное количество афганцев, которые воевали за бывшее правительство страны, поддерживаемое США, и около 200 человек - без сопровождения детей афганских беженцев или афганских родителей, чьи дети были доставлены в Штаты во время вывода американской армии из Афганистана.

Кроме того, есть определенное количество афганцев, которые получили статус беженца, поскольку работали на американских подрядчиков или аффилированные с США организации.