США можуть оголосити "велику винагороду" за лідерів Талібану, - держсекретар

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про можливість призначення "дуже великої винагороди" за захоплення лідерів Талібану, якщо таліби дійсно утримують в заручниках більше американців, ніж повідомлялося раніше.

"Якщо це правда, нам доведеться негайно призначити дуже велику винагороду за їхніх вищих лідерів, можливо, навіть більшу, ніж ту, яку ми мали за бін Ладена", - заявив Рубіо.

Заява пролунала на тлі повідомлень про звільнення двох американців, які утримувалися талібами. За даними ЗМІ, одним із них був Райан Корбетт, ув'язнений з 2022 року. Ім'я другого звільненого американця - Вільям МакКенті.

Минулого тижня влада Афганістану підтвердила, що звільнення стало можливим внаслідок обміну на Хана Мохаммада - афганця, засудженого у США за звинуваченнями в контрабанді наркотиків та екстремізмі.