США могут отправить дополнительных военных советников в Украину, - Politico
США считают, что Россия, похоже, набирает обороты в двухлетнем конфликте. Они рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в посольство в Киеве
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что советники не будут выполнять боевую роль, а будут консультировать и поддерживать украинское правительство и вооруженные силы.
“На протяжении всего этого конфликта Министерство обороны пересматривало и корректировало присутствие США в Украине по мере изменения условий безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для усиления Управления оборонного сотрудничества (ODC) при посольстве”, - сказал Райдер в заявлении для Politico.
Райдер добавил, что Управление выполняет различные консультативные и вспомогательные миссии, которые небоевые.
"В Управлении оборонного сотрудничества работают исключительно сотрудники Министерства обороны, оно встроено в посольство США, подчиняясь начальнику миссии, как и остальная часть посольства", - заявил Райдер.
Количество персонала в ODC не раскрывается по соображениям безопасности.
Анонимные источники сообщили Politico, что задача Управления - наблюдение за вооружением, отправляемым США Украине.
"Дополнительные войска будут поддерживать усилия по материально-техническому обеспечению и надзору за оружием, которое США отправляют Украине. Новый контингент также поможет украинским военным с обслуживанием вооружения", - сообщили источники.
Два американских чиновника заявили, что ODC будет обеспечивать безопасность посольства. Их количество может достигать 60.
"Эти сотрудники помогают осуществлять надзор и обеспечивать безопасность посольства. Пока неясно, сколько дополнительных американских военнослужащих в конечном итоге будет направлено в Украину. Но их число может возрасти до 60", - заявили источники Politico.
Помощь США Украине
Напомним, что 20 апреля Палата представителей США одобрила помощь Украине. Общий размер законопроекта помощи Украине составляет 60,84 млрд долларов.
Законопроект теперь отправят на рассмотрение Сената США.
Президент США Джо Байден призвал Сенат быстро направить законопроект ему на подпись.
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