Помощь Украине от США. Байден призвал Сенат как можно скорее одобрить законопроект
Президент США Джо Байден призвал Сенат быстро направить законопроект о помощи Украине ему на подпись, чтобы Соединенные Штаты могли быстрее отправить оружие и оборудование для удовлетворения срочных потребностей Украины в поле боя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.
В заявлении Байдена отмечается, что Палата представителей сегодня проголосовала "за продвижение наших интересов национальной безопасности и четкое сообщение о силе американского лидерства на мировой арене".
"В этот критический переломный момент они объединились, чтобы ответить на вызов истории, утвердив срочно необходимое законодательство о национальной безопасности, за которое я боролся месяцами", - заявил президент США.
Он отметил, что законопроект принят в "чрезвычайно неотложный момент", когда Украина подвергается непрерывной бомбардировке со стороны России.
"Я призываю Сенат быстро отправить этот пакет на мой стол, чтобы я мог подписать его как закон, и мы могли быстро отправить оружие и оборудование в Украину для удовлетворения ее срочных потребностей на поле боя", - говорится в заявлении.
Сегодня, 20 апреля, Палата представителей США проголосовала за законопроект о помощи Украине.
Что в пакете – подробно.
Во вторник, 23 апреля, законопроект должен быть рассмотрен американским Сенатом. Затем он поступит на подпись президенту США.
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