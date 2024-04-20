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Помощь Украине от США. Байден призвал Сенат как можно скорее одобрить законопроект

Суббота 20 апреля 2024 23:34
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Помощь Украине от США. Байден призвал Сенат как можно скорее одобрить законопроект Фото: Президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент США Джо Байден призвал Сенат быстро направить законопроект о помощи Украине ему на подпись, чтобы Соединенные Штаты могли быстрее отправить оружие и оборудование для удовлетворения срочных потребностей Украины в поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

В заявлении Байдена отмечается, что Палата представителей сегодня проголосовала "за продвижение наших интересов национальной безопасности и четкое сообщение о силе американского лидерства на мировой арене".

"В этот критический переломный момент они объединились, чтобы ответить на вызов истории, утвердив срочно необходимое законодательство о национальной безопасности, за которое я боролся месяцами", - заявил президент США.

Он отметил, что законопроект принят в "чрезвычайно неотложный момент", когда Украина подвергается непрерывной бомбардировке со стороны России.

"Я призываю Сенат быстро отправить этот пакет на мой стол, чтобы я мог подписать его как закон, и мы могли быстро отправить оружие и оборудование в Украину для удовлетворения ее срочных потребностей на поле боя", - говорится в заявлении.

Сегодня, 20 апреля, Палата представителей США проголосовала за законопроект о помощи Украине.

Что в пакете – подробно.

Во вторник, 23 апреля, законопроект должен быть рассмотрен американским Сенатом. Затем он поступит на подпись президенту США.

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