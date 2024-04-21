США можуть надіслати додаткових військових радників до України, - Politico

Спікер Пентагону Патрік Райдер заявив, що радники не виконуватимуть бойової ролі, а консультуватимуть і підтримуватимуть український уряд та збройні сили.

“Протягом усього цього конфлікту Міністерство оборони переглядало та коригувало присутність США в Україні у міру зміни умов безпеки. Наразі ми розглядаємо можливість надсилання кількох додаткових радників для посилення Управління оборонної співпраці (ODC) при посольстві”, - сказав Райдер у заяві Politico.

Райдер додав, що Управління виконує різні консультативні та допоміжні місії, які є небойовими.