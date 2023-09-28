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США и Китай готовятся организовать встречу Байдена и Си Цзиньпина, - WSJ

Вашингтон, Четверг 28 сентября 2023 19:25
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США и Китай готовятся организовать встречу Байдена и Си Цзиньпина, - WSJ Фото: глава КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Пекин и Вашингтон готовятся к проведению встречи между президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации издания, сейчас стороны обсуждают возможность поездки в Вашингтон главного помощника Си Цзиньпина по экономической политике, вице-премьера Государственного совета КНР Хэ Лифэна. Он может стать самым высокопоставленным китайским чиновником, который посетит США с начала президентства Байдена.

При этом, как пишут журналисты, сейчас США и Китай планируют визит в Вашингтон в октябре главного дипломата и министра иностранных дел Китая Ван И. Это необходимо для подготовки саммита Байдена и Си Цзиньпина.

Напряженные отношения между Китаем и США

Стоит заметить, что отношения между Китаем и США остаются напряженными уже на протяжении долгого времени.

Ситуация накалилась в начале года, когда над США зафиксировали китайский воздушный шар. Как писали тогда западные СМИ, Китай мог использовать его для наблюдения за американскими секретными объектами.

Также сильно отличается и внешняя политика двух стран, в том числе по вопросу войны России против Украины. США активно поддерживают нашу страну и предоставляют ей военную помощь, в то время как Китай отказывается осуждать российское вторжение и продолжает сотрудничать с агрессором.

Несколько месяцев назад Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Также он заявлял, что хочет встретиться с главой КНР.

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Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Китай Си Цзиньпинь
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