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США может ввести санкции против Китая из-за ситуации с аэростатом, - министр транспорта

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США, Воскресенье 05 февраля 2023 19:41
США может ввести санкции против Китая из-за ситуации с аэростатом, - министр транспорта Фото: США сбили китайский аэростат с помощью ракеты AIM-9X (twitter.com WarMonitors)
Автор: Наталья Кава

В Соединенных Штатах Америки не исключается возможность введения санкций против Китая. Это связано с тем, что военные обнаружили над северными штатами страны разведывательный воздушный шар, который, вероятно, принадлежит Китаю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра транспорта США Пита Буттеджаджа, передает CNN.

По его данным, воздушный шар находился на высоте, которая была выше стандартной высоты авиаперевозок и не угрожала безопасности людей.

"США ясно заявили, что это неприемлемое нарушение американского суверенитета. Я думаю, вы можете ожидать, что любое дальнейшее развитие событий будет должным в ответ на произошедшее", - сказал он.

Напомним, на днях американские военные обнаружили в северной части Соединенных Штатов разведывательный воздушный шар.

В свою очередь МИД Китая заявил, что воздушный шар прилетел с их территории, однако не использовался для разведки.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что пролет китайского аэростата над территорией США является нарушением суверенитета страны и международного права и перенес свой визит в Китай.

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