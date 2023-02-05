США может ввести санкции против Китая из-за ситуации с аэростатом, - министр транспорта
В Соединенных Штатах Америки не исключается возможность введения санкций против Китая. Это связано с тем, что военные обнаружили над северными штатами страны разведывательный воздушный шар, который, вероятно, принадлежит Китаю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра транспорта США Пита Буттеджаджа, передает CNN.
По его данным, воздушный шар находился на высоте, которая была выше стандартной высоты авиаперевозок и не угрожала безопасности людей.
"США ясно заявили, что это неприемлемое нарушение американского суверенитета. Я думаю, вы можете ожидать, что любое дальнейшее развитие событий будет должным в ответ на произошедшее", - сказал он.
Напомним, на днях американские военные обнаружили в северной части Соединенных Штатов разведывательный воздушный шар.
В свою очередь МИД Китая заявил, что воздушный шар прилетел с их территории, однако не использовался для разведки.
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что пролет китайского аэростата над территорией США является нарушением суверенитета страны и международного права и перенес свой визит в Китай.
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