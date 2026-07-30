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Microsoft превращает Copilot в суперприложение: что изменится для пользователей

12:16 30.07.2026 Чт
2 мин
Эпоха чат-ботов проходит?
aimg Ольга Завада
Microsoft превращает Copilot в суперприложение: что изменится для пользователей Copilot объединит бизнес и персональных пользователей (фото: Pexels)
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Microsoft готовит масштабное обновление Copilot, объединяющее чат-бот, генератор кода, инструменты для совместной работы и автономные ИИ-агенты в одном приложении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Microsoft.

От чат-ботов до ИИ-"автопилотов"

В разговоре с инвесторами генеральный директор Microsoft Сатья Наделла отметил, что разработка ассистента вышла на новый этап.

По его словам, Copilot стремительно эволюционирует от обычного текстового чата до общих рабочих сред (Cowork) и полноценных автономных агентов (Autopilots).

"В этом квартале мы объединяем все эти возможности Copilot, включая инструменты для написания кода Code, в единое суперприложение, которое охватит как частных, так и корпоративных пользователей", - заявил глава компании.

Идея превращения чат-ботов в суперприложения сейчас является главным трендом рынка ИИ.

Подобные шаги реализуют и конкуренты: Anthropic недавно объединила Claude с сервисом Cowork, а OpenAI готовит масштабное обновление ChatGPT, утверждая, что "формат обычного чата устарел".

Совместное пространство для работы и личной жизни

Согласно инсайдерской информации, разработка внутри корпорации продолжалась под лозунгом "Delivering one Copilot" ("Создание единого Copilot"). Запуск обновленной платформы должен состояться до конца лета.

Главная философия будущего приложения - бесшовное переключение между личным и рабочим аккаунтом .

Пользователям больше не придется изменять программы или вкладки: в одном окне можно будет диктовать личный список дел, сгенерировать программный код или поручить ИИ-агенту собрать отчет из баз данных.

Читайте больше: Ошибка Microsoft заставила Copilot доверять хакерам: как это произошло

Стремительный процесс привлечения и финансовые показатели

Анонс новой концепции состоялся на фоне рекордных финансовых результатов техногиганта. Благодаря стремительному развитию облачных технологий прибыль Microsoft превзошла самые смелые прогнозы аналитиков.

По данным руководства компании, активность пользователей Copilot демонстрирует "впечатляющие показатели":

  • Количество разговоров на одного пользователя выросло почти вдвое по сравнению с прошлым годом.
  • Среднедельное привлечение аудитории достигло уровня таких гигантов, как Outlook и Teams.
  • Скорость выхода на уровень высокого использования (когда более 80 процентов работников компании-клиента регулярно используют ИИ) сократилась с нескольких месяцев до нескольких дней.

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