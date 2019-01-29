США можуть ввести війська до Венесуели, - сенатор

Фото: Ліндсі Грем (flickr.com_John Pemble)

Сенатор розповів, що Трампа цікавила його думка про можливість застосування військової сили у Венесуелі

Президент США Дональд Трамп не виключає можливості військової інтервенції (втручання, - ред.) в Венесуелу. Про це повідомив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Anadolu.

Грем зазначив, що Трампа цікавила його думка про можливість застосування військової сили у Венесуелі.

"Трамп сказав, що здивований цим, так як вважає мене прихильником ідеї вторгнення. Я відповів, що не бажаю вторгнення, а просто хочу використовувати нашу військову міць у той час, як національна безпека США знаходиться під загрозою", - сказав Грем.

Нагадаємо, Хуан Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом Венесуели, провів переговори з президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили шляхи виходу з гуманітарної кризи у Венесуелі.

РБК-Україна писало, що в Адміністрації США вирішили ввести санкції щодо венесуельської нафтогазової компанії PDVSA. Зазначені санкції посилюють тиск на Ніколаса Мадуро і демонструють підтримку США Хуану Гуайдо, лідеру венесуельської опозиції, який оголосив себе тимчасово виконуючим обов'язки президента на минулого тижня.