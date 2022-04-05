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США можуть ввести санкції проти найбільшого в Росії банку, - WSJ

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Вашингтон, Вівторок 05 квітня 2022 21:33
США можуть ввести санкції проти найбільшого в Росії банку, - WSJ Фото: логотип "Ощадбанку" (monito.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США завтра, 6 квітня, оголосять про нові санкції проти Росії. Під обмеження може потрапити найбільша російська фінансова установа - "Сбербанк".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними газети, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість посилення санкцій проти російських фінансових установ, які вже знаходяться під обмеженнями.

Серед банків, щодо яких будуть введені санкції, розглядається "Сбербанк" - найбільша в Росії фінансова установа. При цьому джерела видання відзначають, що поки не ясно, чи приєднаються США до ЄС в забороні всіх операцій з ВТБ.

Нагадаємо, раніше в Єврокомісії розкрили склад нових санкцій проти Росії.

Зазначимо, напередодні голова ОП Андрій Єрмак закликав ЄС не обмежуватися напівзаходами, а вводити проти Росії повноцінне ембарго.

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