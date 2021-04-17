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США можуть збільшити кількість своїх військових в Україні через агресію РФ, - Квін

Новость на русском → Київ, Субота 17 квітня 2021 15:32
США можуть збільшити кількість своїх військових в Україні через агресію РФ, - Квін Фото: Христина Квін (facebook.com/usdos.ukraine)
Автор: РБК-Україна

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що Штати можуть збільшити кількість американських військових в Україні через загострення ситуації на Донбасі.

Про це Квін заявили в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера".

"Поки ми тут в Яворово, десятки тисяч російський військових знаходяться біля кордону України та на українській території Криму і їх кількість збільшується. США і наші союзники і партнери по НАТО в Європі глибоко стурбовані цією ескалацією", - зазначила вона.

Квін підкреслила, що Україна продемонструвала чудову стриманість перед залякуванням і агресією Росії.

"На тлі російських провокацій важливо пам'ятати, що Україна 2021 року та українські Збройні сили 2021 року значно відрізняються від тих, якими вони були в 2014-му. У нас тут на постійній основі перебувають 160 американських військових, і, якщо, за нашими оцінками, потреби зміняться і кількість необхідно збільшити, ми розглянемо це питання", - додала тимчасовий повірений у справах.

Нагадаємо, за даними Міноборони України, Росія продовжує стягувати війська до українського кордону. Поблизу східного кордону України вже перебувають понад 100 тисяч російських військових.

Крім того, міністр оборони Андрій Таран заявляв про можливості нападу Росії на Україну з території Криму. Росія перекинула в Крим десятки тисяч військових.

Додамо, президент Володимир Зеленський говорив, що Україна готова до можливого вторгнення Росії.

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