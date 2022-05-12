США можуть застосувати уроки війни РФ проти України щодо Тайваню, - Держдеп

Уроки війни Росії проти України слід застосувати до напруженої ситуації навколо Тайваню.

Про це заявила помічник держсекретаря США з військово-політичних справ Джессіка Льюїс, передає РБК-Україна з посиланням на слухання у комітеті з закордонних справ Сенату Конгресу США.

"Нещодавня риторика та кроки КНР ясно демонструють потенційні виклики у сфері безпеки перед Тайванем. Загроза Тайваню з боку КНР являє собою іншу низку проблем, і ми працюємо, вирішуючи, яким чином уроки України застосовні або незастосовні в даному контексті. Для мене це вищий пріоритет", - наголосила Льюїс.

Вона пояснила, що це стосується сфери військової допомоги Тайваню. За її словами, зараз дуже важливо, щоб Тайвань мав усі засоби, які необхідні для самозахисту від можливого нападу Китаю.

Також чиновниця додала, що США вже почали надавати військову допомогу Тайваню, включаючи сучасні системи ППО. Але військова підтримка потребує посилення на тлі наростаючої загрози.

Варто зауважити, що Китай вважає Тайвань провінцією, що відкололася, і має намір повернути її до свого складу.