ru ua
Сб, 07 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Війна РФ проти України вплинула на плани Китаю щодо Тайваню, - директор ЦРУ

Новость на русском →
Субота 07 травня 2022 21:45
Війна РФ проти України вплинула на плани Китаю щодо Тайваню, - директор ЦРУ Фото: військові Китаю (ілюстрація) (chinamil com)
Автор: РБК-Україна

Влада Китаю робить висновки щодо своїх планів на захоплення Тайваню, спостерігаючи за війною, яку розв'язала Росія в Україні.

Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, передає РБК-Україна із посиланням на CNN.

«Очевидно, що китайське керівництво намагається ретельно виявити уроки, які вони мають винести з України щодо своїх власних амбіцій на Тайвані», - сказав Бернс.

Він також додав, що тримісячні результати російсько-української війни не підірвали намірів Сі Цзіньпіня отримати контроль над Тайванем. Але це вплинуло насамперед на те, коли китайська влада буде готова здійснити свій план.

Варто зауважити, що Китай вважає Тайвань провінцією, що відкололася, і має намір її повернути до свого складу.

Раніше ми повідомляли, що військові стратеги Тайваню вивчають опір України та відсіч військам Росії для вдосконалення власної бойової тактики на випадок, якщо Китай почне силове захоплення острова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЦРУ Китай Тайвань Війна Росії проти України
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо