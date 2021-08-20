ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Байден і Макрон обговорили ситуацію в Афганістані

Новость на русском →
П'ятниця 20 серпня 2021 06:20
Байден і Макрон обговорили ситуацію в Афганістані Фото: Байден і Макрон обговорили ситуацію в Афганістані (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Президенти США і Франції обговорили ситуацію в Афганістані. Вони привітали плани проведення наступного тижня віртуального саміту G7 щодо Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

В ході бесіди сторони високо оцінили американо-французьке співробітництво по евакуації з Кабула своїх громадян, які допомагали західній коаліції афганців та інших афганських громадян, які потребують захисту.

Байден і Макрон підкреслили важливість продовження тісної координації серед союзників і партнерів по Афганістану, зокрема з питань гуманітарної допомоги та підтримки біженців.

Співрозмовники вітали плани проведення наступного тижня віртуального саміту G7 щодо Афганістану, який ініціює Британія.

Раніше ми писали, що Байден планує обговорити Афганістан зі світовими лідерами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Франція
NEWS
Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати: що це означає
Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати: що це означає
DAILY
"Нас зрадили". Розповідь жінки-режисера, яка втекла від "Талібану" в Україну
Мілан Лєліч, Владислав Красінський "Нас зрадили". Розповідь жінки-режисера, яка втекла від "Талібану" в Україну