Байден і Макрон обговорили ситуацію в Афганістані

Президенти США і Франції обговорили ситуацію в Афганістані. Вони привітали плани проведення наступного тижня віртуального саміту G7 щодо Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

В ході бесіди сторони високо оцінили американо-французьке співробітництво по евакуації з Кабула своїх громадян, які допомагали західній коаліції афганців та інших афганських громадян, які потребують захисту.

Байден і Макрон підкреслили важливість продовження тісної координації серед союзників і партнерів по Афганістану, зокрема з питань гуманітарної допомоги та підтримки біженців.

Співрозмовники вітали плани проведення наступного тижня віртуального саміту G7 щодо Афганістану, який ініціює Британія.