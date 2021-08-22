США та Німеччина не радять своїм громадянам відвідувати аеропорт Кабула

США та Німеччина просять своїх громадян в Афганістані уникати поїздок в аеропорт Кабула. Обидві країни зробили відповідні заяви в суботу, 21 серпня, пославшись на загрозу безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У посольстві США в Афганістані рекомендували своїм громадянам не їздити в аеропорт до тих пір, поки не будуть отримані інструкції від представника уряду.

"Через потенційні загрози безпеці за воротами в аеропорту Кабула ми радимо громадянам США уникати поїздок в аеропорт і уникати виходів з аеропорту в цей час, якщо ви не отримаєте індивідуальні інструкції від представника уряду США зробити це", - сказав радник посольства.

Подібну заяву зробили і в Німеччині. Посольство також рекомендує своїм громадянам не відвідувати аеропорт. Там відзначили, що сили Талібану проводять все більш суворий контроль в безпосередній близькості від аеропорту.

В обох інформаційних повідомленнях підкреслювалося, наскільки нестабільною залишається ситуація з безпекою в аеропорту Кабула.