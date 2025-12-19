США должны учесть интересы ЕС на переговорах с Россией во Флориде, - глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что США должны учесть интересы ЕС во время переговоров с Россией во Флориде по завершению войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.
"Только так мы сможем достичь результата, который будет приемлемым как для Украины, так и для Европы", - подчеркнул он.
В то же время Вадефуль отметил, что не очень надеется на прорыв в вопросе наступления мира в Украине во время запланированных в США переговоров.
"Я научился не делать свои личные надежды мерилом своих ожиданий, а трезво смотреть и анализировать, как реагирует Россия", - пояснил немецкий министр.
Он отметил, что "если Россия будет умной", она проанализирует решимость, которую продемонстрировала Европа в Брюсселе.
"Переговоры в США будут продолжением того, что было обсуждено в Берлине, и поэтому они имеют хорошую основу", - подчеркнул Вадефуль.
Кроме того, он назвал решение ЕС о предоставлении Киеву финансовой помощи в размере 90 миллиардов евро "четким сигналом России".
"Она должна и в дальнейшем рассчитывать на то, что Европа стоит на стороне Украины. Это сильный сигнал России, что ей следует серьезно пойти на компромисс и сесть за стол переговоров", - подчеркнул глава МИД Германии.
Напомним, 17 декабря Politico со ссылкой на источники написало о том, что в эти выходные состоятся переговоры российских и американских чиновников.
Собеседники издания уточняли, что Россию на переговорах представит глава российского суверенного фонда Кирилл Дмитриев, а США - спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
РБК-Украина писало, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что РФ занимается подготовкой контактов с "американскими визави". Москва хочет получить информацию об итогах переговоров украинцев, европейцев и американцев.
Отметим, госсекретарь США Марко Рубио предположил, что может принять участие в переговорах с российскими чиновниками в Майами.