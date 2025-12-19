США мають врахувати інтереси ЄС на переговорах з Росією у Флориді, - голова МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що США мають врахувати інтереси ЄС під час переговорів з Росією у Флориді щодо завершення війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.
"Тільки так ми зможемо досягти результату, який буде прийнятним як для України, так і для Європи", - наголосив він.
Водночас Вадефуль зазначив, що не дуже сподівається на прорив у питанні настання миру в Україні під час запланованих у США переговорів.
"Я навчився не робити свої особисті надії мірилом своїх очікувань, а тверезо дивитися і аналізувати, як реагує Росія", - пояснив німецький міністр.
Він зауважив, що "якщо Росія буде розумною", вона проаналізує рішучість, яку продемонструвала Європа в Брюсселі.
"Переговори в США будуть продовженням того, що було обговорено у Берліні, і тому вони мають хорошу основу", - наголосив Вадефуль.
Крім того, він назвав рішення ЄС щодо надання Києву фінансової допомоги у розмірі 90 мільярдів євро "чітким сигналом Росії".
"Вона має й надалі розраховувати на те, що Європа стоїть на боці України. Це сильний сигнал Росії, що їй слід серйозно піти на компроміс і сісти за стіл переговорів", - підкреслив голова МЗС Німеччини.
Нагадаємо, 17 грудня Politico з посиланням на джерела написало про те, що цими вихідними відбудуться переговори російських і американських чиновників.
Співрозмовники видання уточнювали, що Росію на переговорах представить глава російського суверенного фонду Кирило Дмитрієв, а США - спецпредставник президента Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер.
РБК-Україна писало, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков розповів, що РФ займається підготовкою контактів з "американськими візаві". Москва хоче отримати інформацію про підсумки переговорів українців, європейців і американців.
Зазначимо, держсекретар США Марко Рубіо припустив, що може взяти участь у переговорах із російськими чиновниками в Маямі.