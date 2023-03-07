США должны пересмотреть количество ядерных боеголовок, - экс-советник президента

Об этом заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

"Лучше иметь это оружие под рукой, а затем, если захотим, ограничить его количество, чем иметь недостаточно, позволяя Москве и Пекину диктовать будущие условия отношений", - отмечает Болтон.

По его словам, Вашингтон, вероятно, в ближайшей перспективе может столкнуться с ядерной конфронтацией с Россией, а при условии, что США выйдут из этой ситуации победителем, ему может угрожать конфронтация в ядерной сфере и с Пекином.

Болтон также отметил, что еще одним возможным вариантом развития событий может быть противостояние США и их союзников, имеющих ядерное оружие, с Россией и Китаем одновременно.