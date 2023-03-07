ua ru
Вт, 07 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США должны пересмотреть количество ядерных боеголовок, - экс-советник президента

Новина українською →
Вторник 07 марта 2023 02:35
США должны пересмотреть количество ядерных боеголовок, - экс-советник президента Фото: Джон Болтон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты должны пересмотреть количество ядерных боеголовок на случай возможного противостояния с Россией и Китаем.

Об этом заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

"Лучше иметь это оружие под рукой, а затем, если захотим, ограничить его количество, чем иметь недостаточно, позволяя Москве и Пекину диктовать будущие условия отношений", - отмечает Болтон.

По его словам, Вашингтон, вероятно, в ближайшей перспективе может столкнуться с ядерной конфронтацией с Россией, а при условии, что США выйдут из этой ситуации победителем, ему может угрожать конфронтация в ядерной сфере и с Пекином.

Болтон также отметил, что еще одним возможным вариантом развития событий может быть противостояние США и их союзников, имеющих ядерное оружие, с Россией и Китаем одновременно.

Ранее мы писали, что правительство США намерено минимизировать объемы производства и хранения ядерных материалов, в том числе плутония.

Напомним, ранее стало известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ об остановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях из США. Это соглашение оставалось последним документом, который ограничивал ядерные арсеналы двух стран.

Более подробно о таком шаге страны-агрессора узнайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай Ядерное оружие Российская Федерация
NEWS
У МВД есть алгоритм работы после деоккупации Крыма и Донбасса: Клименко раскрыл детали
У МВД есть алгоритм работы после деоккупации Крыма и Донбасса: Клименко раскрыл детали
DAILY
Как Украина и Россия год назад встретились, чтобы закончить войну. Хроники переговоров
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Украина и Россия год назад встретились, чтобы закончить войну. Хроники переговоров