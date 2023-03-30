США намерены свернуть создание гиперзвуковой ракеты совместно с Lockheed Martin

Об этом заявил помощник министра ВВС США по закупкам Эндрю Хантер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"ВВС в настоящее время не намерены проводить последующие закупки ракет AGM-183A, хотя они проведут два дополнительных опытных пуска для сбора важных данных", - заявил Хантер.

По данным СМИ, ранее на этой неделе прошло неудачное испытание ракеты, во время которого военные потеряли связь с ней. Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл во время выступления в одном из комитетов Конгресса США назвал неудачными последние испытания AGM-183A.

По его словам, американские военные видят большую перспективу в использовании ракет от Raytheon и намерены готовить ее серийное производство.