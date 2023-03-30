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США намерены свернуть создание гиперзвуковой ракеты совместно с Lockheed Martin

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Вашингтон, Четверг 30 марта 2023 06:22
США намерены свернуть создание гиперзвуковой ракеты совместно с Lockheed Martin Фото: США свернут создание гиперзвуковой ракеты совместно с Lockheed Martin (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Константин Широкун

ВВС США намерены свернуть программу по созданию гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A корпорации Lockheed Martin.

Об этом заявил помощник министра ВВС США по закупкам Эндрю Хантер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"ВВС в настоящее время не намерены проводить последующие закупки ракет AGM-183A, хотя они проведут два дополнительных опытных пуска для сбора важных данных", - заявил Хантер.

По данным СМИ, ранее на этой неделе прошло неудачное испытание ракеты, во время которого военные потеряли связь с ней. Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл во время выступления в одном из комитетов Конгресса США назвал неудачными последние испытания AGM-183A.

По его словам, американские военные видят большую перспективу в использовании ракет от Raytheon и намерены готовить ее серийное производство.

Ранее президент США Джо Байден применил закон об оборонном производстве с целью расширения базы для разработки, испытаний и изготовления новых систем гиперзвукового оружия.

Напомним, что США провели первое испытание боевого прототипа гиперзвуковой ракеты.

Также ранее сообщалось, что ВМС США заключили с Lockheed Martin контракт на сумму почти 2 млрд долларов, связанный установкой на эсминце гиперзвукового оружия.

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