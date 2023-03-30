США намерены свернуть создание гиперзвуковой ракеты совместно с Lockheed Martin
ВВС США намерены свернуть программу по созданию гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A корпорации Lockheed Martin.
Об этом заявил помощник министра ВВС США по закупкам Эндрю Хантер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"ВВС в настоящее время не намерены проводить последующие закупки ракет AGM-183A, хотя они проведут два дополнительных опытных пуска для сбора важных данных", - заявил Хантер.
По данным СМИ, ранее на этой неделе прошло неудачное испытание ракеты, во время которого военные потеряли связь с ней. Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл во время выступления в одном из комитетов Конгресса США назвал неудачными последние испытания AGM-183A.
По его словам, американские военные видят большую перспективу в использовании ракет от Raytheon и намерены готовить ее серийное производство.
Ранее президент США Джо Байден применил закон об оборонном производстве с целью расширения базы для разработки, испытаний и изготовления новых систем гиперзвукового оружия.
Напомним, что США провели первое испытание боевого прототипа гиперзвуковой ракеты.
Также ранее сообщалось, что ВМС США заключили с Lockheed Martin контракт на сумму почти 2 млрд долларов, связанный установкой на эсминце гиперзвукового оружия.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.