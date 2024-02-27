Байден озвучил новые сроки начала перемирия в Секторе Газа

Президент Джо Байден выразил надежду, что участники переговоров обеспечат временную паузу в боевых действиях между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа. Он назвал переговоры "близкими" и добавил, что прекращение огня может начаться уже в следующий понедельник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мой советник по национальной безопасности говорит мне, что они (переговоры. - ред.) близки, они близки, они еще не закончены. Я надеюсь, что до следующего понедельника (4 марта. - ред.) мы будем иметь прекращение огня", - сказал Байден в понедельник в Нью-Йорке.

Заявление главы Белого дома прозвучало за день до праймериз Демократической партии в Мичигане, ключевом штате, где он надеется переизбраться на второй срок на выборах в ноябре этого года. Хотя у него нет серьезных конкурентов на номинацию, критики его израильской политики поощряют избирателей выбирать в бюллетене вариант "не поддерживаю", чтобы наказать его за эту позицию.

Из-за своего отношения к войне между Израилем и ХАМАСом, Байден столкнулся с негативной реакцией со стороны мусульманских и арабских американцев, а также некоторых молодых избирателей и прогрессистов.

Мирные переговоры Израиля с группировкой ХАМАС

В начале февраля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что полная победа Армии Израиля уже близка. Он также сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа.

Однако США давят на Нетаньяху с требованием отложить следующий этап военной операции, пока он не предоставит детальных планов по защите гражданского населения. По данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения, в результате боевых действий в Секторе Газа погибли свыше 29 тысяч человек.

Хотя Байден поддержал право Израиля на самооборону, он также призвал его правительство сделать больше, чтобы избежать гибели гражданского населения.

Последние переговоры о прекращении огня провалились две недели назад, когда Нетаньяху отверг как "бред" предложение ХАМАСа о перемирии на 4 с половиной месяца, которое должно было завершиться выводом израильских войск.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в воскресенье, 25 октября, заявил, что представители Израиля, США, Египта и Катара во время встречи в Париже договорились о "широких контурах" соглашения об освобождении заложников в обмен на временное прекращение огня.

В Израиле пригрозили наступлением на Рафах, если ХАМАС не освободит заложников до начала Рамадана (10 марта).

Египет угрожает приостановить ключевой мирный договор с Израилем, если армия страны войдет в Рафах.

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