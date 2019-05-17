США позбавили Туреччину торгових преференцій

Президент США Дональд Трамп підписав прокламацію, що проголошує низку заходів економічного характеру щодо Туреччини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що Трамп припинив дію режиму торговельних преференцій, введеного в 1975 році. Разом з тим Трамп наполовину - до 25% - зменшив тарифи на імпорт турецьких сталі.

"Я вирішив, що доцільно з 17 травня 2019 року позбавити Туреччину статусу країни, що розвивається - благоприобретателя з урахуванням рівня її економічного розвитку", - підкреслив лідер США.

До цього Туреччина підпадала під дію Єдиної системи торгових преференцій, що передбачала зниження мит на низку товарів. Перегляд цієї політики розпочалося ще в серпні 2018 року на тлі зростання напруженості у двосторонніх відносинах, відзначає агентство Reuters.

Нагадаємо, раніше глава управління зі зв'язків Адміністрації президента Туреччини Фахреттин Алтун заявив, що країна завершила процес закупівлі ракетних комплексів С-400 в Росії.

Як писало РБК-Україна раніше, віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс заявляв, що закупівля Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400 представляє велику загрозу для НАТО. Пенс попереджав, що Штати не будуть спокійно спостерігати за тим, як Туреччина купує зброю у противників альянсу.