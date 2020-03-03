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У США через коронавірус померли шість людей

Новини » В світі     03.03.2020 - 02:53
У США через коронавірус померли шість людей

Станом на ранок 2 березня було відомо про двох загиблих від коронавірусу COVID-19

В штаті Вашингтон зафіксовано шість випадків смерті від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

За станом на ранок 2 березня було відомо про двох загиблих від коронавірусу COVID-19.

Протягом доби ще чотири людини в штаті Вашингтон померли від захворювання.

У штаті Вашингтон в даний час налічується в цілому 18 випадків: 14 в окрузі Кінг і ще чотири в окрузі Снохоміш.

Державний санітарний лікар Кеті Лофы, сказала, що чиновники не виявили випадків зараження за межами цих двох округів, "але, враховуючи переміщення людей по штату, можливо, що вірус поширюється і в інших округах".

Доктор охорони здоров'я Джефф Дучин з Сіетла та округу Кінг сказав, що вісім випадків захворювання в окрузі, включаючи чотири випадки смерті були пов'язані з будинком престарілих в Кіркленді.

Нагадаємо, 2 березня ще 8 країн заявили про перші випадки інфікування коронавірусом COVID-19: Саудівська Аравія, Тунис Латвія, Сенегал, Иордания, Індонезія і Португалія. Всього інфекція поширилася на 67 країн.

Крім того, захворювання коронавірусом COVID-19 підтвердили у співробітника іранського підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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