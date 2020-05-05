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У США почали тестувати на людях експериментальну вакцину від коронавірусу

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 16:23
У США почали тестувати на людях експериментальну вакцину від коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Випробування проводять у Нью-Йорку, де найбільше заражених коронавірусом

Американський фармацевтичний гігант Pfizer і німецька біотехнологічна компанія BioNTech почали тестування експериментальної вакцини проти коронавірусу на людях в США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, програма вакцинації проти коронавірусу називається BNT162. Минулого тижня учасникам дослідження в Німеччині дали дози вакцини, а нині випробування проводяться в Медичній школі Нью-Йорка імені Гроссмана і Медичній школі університету Меріленду.

Учасниками першого етапу дослідження стануть здорові люди у віці від 18 до 55 років.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що вакцина від вірусу COVID-19 буде готова до кінця року. За його словами, вакцина буде "швидше раніше, ніж пізніше".

Також РБК-Україна писало, що в США офіційно схвалили препарат, який допомагає швидше вилікуватися від коронавірусу. Раніше він використовувався для лікування людей з лихоманкою Ебола. Дослідження показали, що він скорочує час одужання на 31%.

Зазначимо, в рамках боротьби з пандемією COVID-19 у світі розробляється 120 потенційних вакцин. Успішними називають вакцини Оксфордського університету і німецької компанії BioNTech.

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