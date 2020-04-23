Трамп очікує, що нова хвиля коронавірусу не буде масштабнішою за першу

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Новий спалах може відбутися в лютому наступного року

Можлива друга хвиля коронавіруса COVID-19 не буде такою масштабною, як перша. Про це на прес-конференції заявив президент США Дональд Трамп, посилаючись на думку експертів, повідомляє РБК-Україна.

За розрахунками фахівців, нова спалах може відбутися в лютому наступного року.

"Це не буде тим, через що ми зараз проходимо", - заявив Трамп.

Він зазначив, що нинішній сценарій не повториться навіть у тому випадку, якщо хвиля коронавірусу накладеться на сезонну хвилю грипу.

"Якщо вони прийдуть разом, то в цьому не буде нічого доброго, але це не буде тим, через що ми пройшли в останні два місяці", - сказав президент США.

Зазначимо, за даними університету Джона Хопкінса, в Сполучених Штатах зареєстровано 840 476 хворих коронавірусом. Жертвами захворювання стали 47 461 людина.

Нагадаємо, директор Центру з контролю і профілактики захворювань Роберт Редфілд заявив, що друга хвиля епідемії коронавірусу в США може стати страшнішою, ніж перша.

Число інфікованих коронавірусом COVID-19 у світі станом на 21 квітня перевищила 2,5 мільйона людей. Із них 171 850 випадків стали летальними, 659 615 пацієнтів одужали.