США, Корея и Япония создали группу по мониторингу за санкциями против КНДР

Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония объявили о создании новой многонациональной группы для мониторинга выполнения санкций против Северной Кореи. Решение было принято после того, как Россия и Китай сорвали мониторинговую деятельность в ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Механизм под названием "Многосторонняя группа по мониторингу санкций", был введен в марте этого года. Это произошло после отклонения Москвой ежегодного обновления состава группы экспертов ООН, которая в течение последних 15 лет осуществляла надзор за выполнением санкций, направленных на сдерживание ядерной и ракетной программ Северной Кореи. Китай тогда воздержался от голосования.

По словам южнокорейского официального представителя, эта группа продолжит работу группы ООН, включая подготовку регулярных отчетов о соблюдении санкций. В ней будут участвовать еще восемь стран, в том числе Великобритания, Франция и Германия.

Запуск группы был объявлен на совместной пресс-конференции в Сеуле 16 октября заместителем госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом, вице-министром иностранных дел Южной Кореи Ким Хонг-Кюном и вице-министром иностранных дел Японии Масатака Окано, а также послами восьми стран накануне их переговоров в Сеуле.

"Было много дискуссий о том, как построить эффективную систему мониторинга, которая может заменить панель ООН, но даже во время этого процесса случаи нарушения санкций со стороны Северной Кореи продолжали случаться, поэтому мы решили, что мы не должны больше медлить и должны быстро заполнить этот пробел", - сказал Ким.

Он добавил, что, хотя союзники будут продолжать поиск путей восстановления схемы ООН, команда открыта для всех стран, готовых помочь обеспечить выполнение санкций.

По словам Кэмпбелла, на вето России, вероятно, повлиял предыдущий доклад группы экспертов ООН о незаконной закупке Северной Кореей военного оборудования и боеприпасов для войны в Украине.

"Потенциал для того, чтобы это стало важным шагом в отслеживании и привлечении к ответственности за шаги, которые делает Северная Корея в ряде провокационных действий, является реальным. Поэтому это большой шаг в правильном направлении", - сказал Кэмпбелл.

Вашингтон и Сеул заявляют, что КНДР и Россия реализуют незаконные военные операции. Москва и Пхеньян отрицают передачу оружия, но пообещали усилить военные связи, заключив на саммите в июне договор о взаимной обороне.

Новой инициативе, вероятно, будет недоставать международной легитимности, которая придается операциям при поддержке ООН. Но она может обеспечить более эффективный мониторинг Северной Кореи, свободный от попыток Москвы и Пекина преуменьшить подозрения Пхеньяна в уклонении от санкций во всемирной организации, считает Итан Хи-Сок Шин, юридический аналитик Рабочей группы по вопросам правосудия переходного периода, которая базируется в Сеуле.

"В будущем правительства-единомышленники должны также рассмотреть возможность использования санкций против физических и юридических лиц в Северной Корее и других странах, которые позволяют Пхеньяну осуществлять серьезные нарушения прав человека", - сказал Шин.