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Япония ввела санкции против российских юрлиц за поставку оружия из КНДР

Пятница 24 мая 2024 07:15
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Япония ввела санкции против российских юрлиц за поставку оружия из КНДР Фото: санкции против России и КНДР ввела Япония 23 мая (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Правительство Японии ввело санкции против одного физического лица и девяти юридических лиц из России за поставку оружия из Северной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство иностранных дел Японии.

Правительство Японии решительно осудило закупку Россией оружия у Северной Кореи. В частности, там отметили, что это нарушение соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), которые запрещают передачу и закупку любого оружия и связанных с ним материалов в Северную Корею и из нее.

Также там подчеркнули, что это может привести к дальнейшему ухудшению ситуации в Украине.

Под санкции попал генеральный директор российской государственной авиакомпании "224 летный отряд" Владимир Михейчик и его предприятие. Также – российский полигон Ашулук и командование военно-транспортной авиации РФ.

В рамках санкций против России были введены ограничения против кипрских компаний IBEX Shipping и Azia Shipping. Сами же санкции предусматривают замораживание активов предприятий в случае их выявления.

Санкции за сотрудничество РФ и КНДР

Россия и Северная Корея начали тесное сотрудничество еще в 2023 году, когда Кремль начал получать от КНДР оружие. Тогда западные страны осудили это и пригрозили санкциями.

В частности, Великобритания ввела санкции против трех компаний, торгующих оружием в обмен на нефть между Россией и Северной Кореей.

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