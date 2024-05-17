Британия ввела пакет санкций из-за торговли оружием между КНДР и Россией
Великобритания ввела санкции против трех компании, которые торгуют оружием в обмен на нефть между Россией и Северной Кореей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В пятницу Британия объявила о введении санкций против трех компаний и одного человека из-за того, что она назвала "незаконной торговлей оружием за нефть" между Россией и Северной Кореей.
"Санкции подчеркивают совместные злонамеренные усилия России и КНДР (Северной Кореи, - ред.) обойти санкции в отношении нефтепродуктов, способствующих незаконным военным программам КНДР", - говорится в заявлении правительства.
В заявлении говорится, что Британия действует "вместе с международными партнерами", и цитируется министр иностранных дел Дэвид Кэмерон, заявивший, что Британия будет продолжать привлекать Москву и Пхеньян к ответственности за такие поставки оружия.
"Путин напрягает все жилы, чтобы поддерживать свою незаконную войну в Украине, даже прибегая к незаконным торговым соглашениям «оружие за нефть» с КНДР, откровенно нарушая санкции ООН, за которые проголосовала сама Россия, и накладывая вето на группы мониторинга ООН, отчитывающиеся о их деятельности", - сказал Кэмерон.
Сотрудничество России и КНДР
Несмотря на международные санкции, запрещающие Пхеньяну экспортировать свое оружие, многие спутниковые фотографии, опубликованные исследовательскими группами и правительством США, показывают, что поток оружия из Северной Кореи в Россию продолжается.
После получения оружия от КНДР Россия перевозит его на склады боеприпасов вблизи границы с Украиной.
Заметим, что перед Британией схожие санкции внедрили США. Тогда Штаты ввели санкции против россиян, доставлявших оружие из КНДР в РФ.
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