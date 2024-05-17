ua en ru
Сб, 18 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британия ввела пакет санкций из-за торговли оружием между КНДР и Россией

Великобритания, Пятница 17 мая 2024 23:08
UA EN RU
Британия ввела пакет санкций из-за торговли оружием между КНДР и Россией Фото: Британия ввела санкции (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Великобритания ввела санкции против трех компании, которые торгуют оружием в обмен на нефть между Россией и Северной Кореей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В пятницу Британия объявила о введении санкций против трех компаний и одного человека из-за того, что она назвала "незаконной торговлей оружием за нефть" между Россией и Северной Кореей.

"Санкции подчеркивают совместные злонамеренные усилия России и КНДР (Северной Кореи, - ред.) обойти санкции в отношении нефтепродуктов, способствующих незаконным военным программам КНДР", - говорится в заявлении правительства.

В заявлении говорится, что Британия действует "вместе с международными партнерами", и цитируется министр иностранных дел Дэвид Кэмерон, заявивший, что Британия будет продолжать привлекать Москву и Пхеньян к ответственности за такие поставки оружия.

"Путин напрягает все жилы, чтобы поддерживать свою незаконную войну в Украине, даже прибегая к незаконным торговым соглашениям «оружие за нефть» с КНДР, откровенно нарушая санкции ООН, за которые проголосовала сама Россия, и накладывая вето на группы мониторинга ООН, отчитывающиеся о их деятельности", - сказал Кэмерон.

Сотрудничество России и КНДР

Несмотря на международные санкции, запрещающие Пхеньяну экспортировать свое оружие, многие спутниковые фотографии, опубликованные исследовательскими группами и правительством США, показывают, что поток оружия из Северной Кореи в Россию продолжается.

После получения оружия от КНДР Россия перевозит его на склады боеприпасов вблизи границы с Украиной.

Заметим, что перед Британией схожие санкции внедрили США. Тогда Штаты ввели санкции против россиян, доставлявших оружие из КНДР в РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания КНДР Война России против Украины Оккупанты
NEWS
Консульские услуги будут предоставляться мужчинам по-новому: что нужно знать
Консульские услуги будут предоставляться мужчинам по-новому: что нужно знать
DAILY
Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию