Британия ввела пакет санкций из-за торговли оружием между КНДР и Россией

Великобритания ввела санкции против трех компании, которые торгуют оружием в обмен на нефть между Россией и Северной Кореей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В пятницу Британия объявила о введении санкций против трех компаний и одного человека из-за того, что она назвала "незаконной торговлей оружием за нефть" между Россией и Северной Кореей.

"Санкции подчеркивают совместные злонамеренные усилия России и КНДР (Северной Кореи, - ред.) обойти санкции в отношении нефтепродуктов, способствующих незаконным военным программам КНДР", - говорится в заявлении правительства.

В заявлении говорится, что Британия действует "вместе с международными партнерами", и цитируется министр иностранных дел Дэвид Кэмерон, заявивший, что Британия будет продолжать привлекать Москву и Пхеньян к ответственности за такие поставки оружия.