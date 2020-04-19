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У США кількість жертв коронавірусу перевищила 40 тисяч

Новини » Коронавірус     19.04.2020 - 23:54
У США кількість жертв коронавірусу перевищила 40 тисяч
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

У Сполучених Штатах зареєстровано 755 533 випадків зараження новим коронавірусом

У Сполучених Штатах від коронавірусу COVID-19 померли 40 449 осіб. Про це свідчать дані агентства Reuters, яке веде підрахунок на підставі даних влади штатів.

Майже половина померлих від COVID-19 - 18 298 людина припадає на штат Нью-Йорк.

За данным університету Джона Хопкінса, в Сполучених Штатах зареєстровано 755 533 випадків зараження новим коронавірусом.

Зазначимо США займають перше місце у світі за кількістю підтверджених випадків інфікування коронавірусом і кількістю смертей.

Нагадаємо, 18 квітня у Сполучених Штатах тисячі американців вийшли на вулиці мітингувати з вимогою припинити або послабити карантинні обмеження.

Раніше, 13 березня Трамп ввів в США надзвичайний стан. Американський президент заявив, що направить до 50 млрд доларів для штатів, населених пунктів для боротьби з коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що Трамп заявив, що епідемія коронавірусу у США ймовірно забере 60-65 тисяч життів. Трамп також представив програму допомоги фермерам, що постраждали від пандемії. На ці цілі виділено 19 млрд доларів.

Також американський президент представив план поетапного зняття карантину в країні, введеного через поширення коронавірусу.

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