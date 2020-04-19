В США количество жертв коронавируса превысило 40 тысяч

В Соединенных Штатах зарегистрировано 755 533 случаев заражения новым коронавирусом
В Соединенных Штатах от коронавируса COVID-19 скончались 40 449 человек. Об этом свидетельствуют данные агентства Reuters, которое ведет подсчет на основании данных властей штатов.
Почти половина умерших от COVID-19 - 18 298 человек приходится на штат Нью-Йорк.
По данным университета Джона Хопкинса, в Соединенных Штатах зарегистрировано 755 533 случаев заражения новым коронавирусом.
Отметим США занимают первое место в мире по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и количеству смертей.
Напомним, 18 апреля в Соединенных Штатах тысячи американцев вышли на улицы митинговать с требованием прекратить или ослабить карантинные ограничения.
Ранее, 13 марта Трамп ввел в США чрезвычайное положение. Американский президент заявил, что направит до 50 млрд долларов для штатов, населенных пунктов для борьбы с коронавирусом.
Также РБК-Украина писало, что Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США предположительно заберет 60-65 тысяч жизней. Трамп также представил программу помощи фермерам, пострадавшим от пандемии. На эти цели выделено 19 млрд долларов.
Также американский президент представил план поэтапного снятия карантина в стране, введенного из-за распространения коронавируса.