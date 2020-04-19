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В США количество жертв коронавируса превысило 40 тысяч

Новости » Коронавирус     19.04.2020 - 23:54
В США количество жертв коронавируса превысило 40 тысяч
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

В Соединенных Штатах зарегистрировано 755 533 случаев заражения новым коронавирусом

В Соединенных Штатах от коронавируса COVID-19 скончались 40 449 человек. Об этом свидетельствуют данные агентства Reuters, которое ведет подсчет на основании данных властей штатов.

Почти половина умерших от COVID-19 - 18 298 человек приходится на штат Нью-Йорк.

По данным университета Джона Хопкинса, в Соединенных Штатах зарегистрировано 755 533 случаев заражения новым коронавирусом.

Отметим США занимают первое место в мире по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и количеству смертей.

Напомним, 18 апреля в Соединенных Штатах тысячи американцев вышли на улицы митинговать с требованием прекратить или ослабить карантинные ограничения.

Ранее, 13 марта Трамп ввел в США чрезвычайное положение. Американский президент заявил, что направит до 50 млрд долларов для штатов, населенных пунктов для борьбы с коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США предположительно заберет 60-65 тысяч жизней. Трамп также представил программу помощи фермерам, пострадавшим от пандемии. На эти цели выделено 19 млрд долларов.

Также американский президент представил план поэтапного снятия карантина в стране, введенного из-за распространения коронавируса.

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