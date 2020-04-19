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Жертвами коронавірусу в світі стали 160,7 тис. осіб

Новини » Суспільство     19.04.2020 - 07:57
Жертвами коронавірусу в світі стали 160,7 тис. осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Лідером за кількістю летальних випадків є США - 38,9 тис.

Кількість жертв коронавірусу в світі станом на 7:00 в неділю, 19 квітня, перевищила 160,7 тисяч осіб. Такі дані наводить Університет Джонса Хопкінса (США).

За кількістю загиблих внаслідок коронавірусу лідирують США - 38,9 тис. осіб, серед них 13,1 тис. померли в Нью-Йорку. Також США лідирують за кількістю інфікованих - майже 735 тис. випадків.

На другому місці за кількістю летальних випадків знаходиться Італія - померли 23,2 тис. осіб. Далі йде Іспанія - 20,6 тис. померлих.

В Іспанії 194,4 тис. інфікованих, в Італії - 175,9 тис., Франції - 152,9 тис. і Німеччині - 143,7 тис.

Нагадаємо, 18 квітня у Сполучених Штатах тисячі американців вийшли на вулиці мітингувати з вимогою припинити або послабити карантинні обмеження.

Раніше президент США Дональд Трамп пообіцяв Китаю серйозні наслідки за приховування фактів про коронавірус, оскільки офіційні відомості про COVID-19 в Китаї адміністрація американського президента вважає "нереальними".

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