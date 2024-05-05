Штрафы для уклонистов: какие суммы сейчас и на сколько их повысят

В Украине хотят ужесточить наказание для уклоняющихся от мобилизации. В Раде продолжается работа над законопроектом №10379, предусматривающим увеличение штрафов за нарушение правил военного учета. Этот документ уже прошел первое чтение и готовится ко второму, но перед этим получил ряд изменений.

О том, как возрастут штрафы для уклонистов - читайте в материале РБК-Украина ниже.

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Какое наказание предусмотрено сейчас

За нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации призывники, военнообязанные и резервисты привлекаются к административной ответственности согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях.

Такие нарушения влекут наложение штрафа от пятидесяти (850 грн) до ста (1 700 грн) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Новые суммы штрафов

Отметим, что новый законопроект №10379, который установит новые суммы штрафов за нарушение мобилизации и военного учета, прошел первое чтение 10 апреля. После внесения профильным Комитетом поправок документ должен быть рассмотрен в сессионном зале парламента во втором чтении в ближайшее время. После чего, согласно регламенту и Конституции, его должен подписать спикер ВРУ и передать документ на подпись президенту, а затем через месяц после публикации закон вступает в силу.

Что касается содержания законопроекта, то известно, что он предусматривает существенное повышение штрафов для нарушителей правил военного учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовки и мобилизации. Ожидается, что суммы штрафов для уклонистов будут такими:

за нарушение правил военного учета (статья 210 Кодекса об административных правонарушениях): штраф от 3 400 до 5 100 грн , за повторное нарушение или в особый период - от 17 000 до 25 500 грн;

, за повторное нарушение или в особый период - от грн; за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время (210-1 КУоАП): от 5 100 до 8 500 грн - для граждан, от 17 000 до 34 000 грн - для должностных и юридических лиц;

- для граждан, от 17 000 до 34 000 грн - для должностных и юридических лиц; за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в военное время: от 17 000 до 25 500 грн - для граждан, от 34 000 до 59 500 грн - для должностных и юридических лиц.

В то же время, за информацию, которая может быть предоставлена ТЦК из госреестров (например, номер паспорта, выезды за границу и т.п.), не могут быть составлены материалы об административном нарушении, ведь государство должно само справиться с обменом такими данными, объясняет член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов.

Кроме того, нардепы предусмотрели срок наложения штрафов в течение года с момента совершения правонарушения, но не позднее чем через три месяца с момента выявления правонарушения.

Тюремных сроков не будет?

Следует заметить, что в начальной версии проекта закона, вносимого правительством, за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, в частности отказ от прохождения медосмотра, предлагалось установить уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Но Комитет исключил эту норму.

Кроме того, суммы штрафов Кабинет министров предлагал сделать значительно выше. Первоначально инициировалось установить за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время штрафа (для граждан) в размере от 34 000 до 85 000 тысяч гривен, а в условиях особого периода - от 153 000 до 204 000 тысяч гривен.