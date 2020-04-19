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США і Канада продовжили прикордонні обмеження ще на 30 днів

Новини » Коронавірус     19.04.2020 - 10:54
США і Канада продовжили прикордонні обмеження ще на 30 днів
Фото: прем'єр Канади Джастін Трюдо і президент США Дональд Трамп (pm.gc.ca)

Угода між країнами про заборону на другорядні поїздки повинна була закінчитися наступного тижня

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Канада і США домовилися продовжити прикордонні обмеження ще на 30 днів, щоб допомогти контролювати поширення коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Країни минулого місяця домовилися про обмеження другорядних поїздок, водночас дозволяючи торгівлі тривати через їх спільний кордон.

Обмеження повинні були закінчитися наступного тижня. Трюдо сказав, що угода не змінилася, і він очікує, що постачання предметів медичного призначення, таких як маски, продовжаться

Відзначається, що президент США Дональд Трамп видав в цьому місяці меморандум, в якому федеральним агентствам було рекомендовано зберігати в Сполучених Штатах вкрай затребувані медичні товари. Однак американська виробнича компанія "3M Co" уклала угоду з адміністрацією Трампа, чим отримала дозвіл на експорт масок в Канаду та Латинську Америку.

Нагадаємо, 16 березня Канада закрила свої кордони для людей, які не є громадянами або постійними мешканцями країни. При цьому в'їзд в країну залишався відкритим для громадян США.

Також РБК-Україна писало, що 13 березня Трамп ввів в США надзвичайний стан. Американський президент заявив, що направить до 50 млрд доларів для штатів, населених пунктів для боротьби з коронавірусом.

При цьому у США заборонили всі поїздки з Європи. Спершу обмеження не стосувалися Великобританії та Ірландії, однак після був обмежений в'їзд і для цих країн.

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