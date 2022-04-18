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Держдеп США назвав "кампанією терору" нещодавні удари РФ по Україні

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Понеділок 18 квітня 2022 22:42
Держдеп США назвав "кампанією терору" нещодавні удари РФ по Україні Російські війська (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що напади Росії на Україну останніми днями ще більше ілюструють, що країна-агресор "проводить кампанію терору" проти українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, Росія розпочала не просто війну, а проводить кампанію терору та жорстокості та агресії проти народу України.

"Отже, що стосується того, що ми бачили в останні години, та ударів по Львову, ударів на околицях Києва, або того, що ми бачили в таких містах, як Маріуполь, Харків та Бучі. Це явні ознаки кампанії жорстокості, кампанії терору, яку росіяни ведуть проти народу України", - сказав Прайс.

Раніше ми повідомляли, що армія США використовує уроки української війни для власної підготовки.

Також ми писали, що у США зростає заклопотаність з приводу боєприпасів в Україні.

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