Держдеп США назвав "кампанією терору" нещодавні удари РФ по Україні

Представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що напади Росії на Україну останніми днями ще більше ілюструють, що країна-агресор "проводить кампанію терору" проти українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, Росія розпочала не просто війну, а проводить кампанію терору та жорстокості та агресії проти народу України.

"Отже, що стосується того, що ми бачили в останні години, та ударів по Львову, ударів на околицях Києва, або того, що ми бачили в таких містах, як Маріуполь, Харків та Бучі. Це явні ознаки кампанії жорстокості, кампанії терору, яку росіяни ведуть проти народу України", - сказав Прайс.