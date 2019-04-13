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У США випробували гігантський літак для запуску космічних ракет

Новини » Телеком & IT    13.04.2019 - 21:39
У США випробували гігантський літак для запуску космічних ракет
Фото: літак Stratolaunch (twitter.com/thejackbeyer)

Випробування літака Stratolaunch пройшло успішно

Гігантський двофюзеляжний літак для запуску космічних ракет Stratolaunch компанії Stratolaunch Systems у суботу, 13 квітня, здійснив перший пробний політ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Як повідомляється, Stratolaunch успішно здійснив свій перший політ. Літак вилетів з аеродрому в пустелі Мохаве в штаті Каліфорнія. Випробувальний політ Stratolaunch проходив на південь від Лос-Анджелеса.

Зазначається, літак Stratolaunch є найбільшим у світі. Розмах крил гіганта сягає 117 м, довжина 53 м, а висота - 15 м. Він оснащений шістьма двоконтурними турбореактивними двигунами Pratt & Whitney, а також 28 колесами. Центральна частина літака призначена для кріплення космічних ракет.

Крім того, максимальна маса, з якої літак може піднятися у повітря становить близько 590 тонн.

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