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NASA провело перші випробування прототипу марсіанського дрона

Новини » Телеком & IT    29.03.2019 - 20:10
NASA провело перші випробування прототипу марсіанського дрона
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Дрон-вертоліт передбачається доставити на Марс в лютому 2021 року

NASA провело перші польотні випробування прототипу дрона-вертольота, який передбачається доставити на Марс в лютому 2021 року. Про це представники Лабораторії реактивного руху NASA в Пасадіні (штат Каліфорнія), йдеться на сайті відомства.

Менеджер даного проекту Мімі Аун заявила, що "досвідчений зразок провів у повітрі в цілому 75 хвилин".

За її словами, льотні випробування були проведені в спеціальній барокамері, де вчені створили умови, наближені до марсіанських - сильно розріджена атмосфера, насичена вуглекислим газом.

"Щільність марсіанської атмосфери становить лише 1% від земної", - зазначила Аун, додавши, що і в барокамері прототип піднявся на висоту 5 см.

Вона зазначила, що дрон продемонстрував здатність здійснювати польоти на Червоній планеті.

"Наступного разу він полетить вже на Марсі", - підкреслила Аун.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що астронавти Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA Енн Макклейн і Нік Хейг в п'ятницю, 22 березня, почали 214-й вихід у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції для проведення робіт на зовнішній поверхні орбітального комплексу.

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