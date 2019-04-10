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Вченим вперше вдалося сфотографувати чорну діру

Новини » Суспільство    10.04.2019 - 16:26
Вченим вперше вдалося сфотографувати чорну діру
Фото: чорна діра (EHT COLLABORATION)

Щоб сфотографувати чорну діру, потрібна була мережа з восьми телескопів

Європейським вченим вдалося вперше сфотографувати чорну діру - надмасивного колапсара в далекій галактиці Messier 87, яка знаходиться в скупченні Діви. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

Як повідомляється, щоб сфотографувати чорну діру, потрібна була мережа з восьми телескопів. Ці телескопи перебували на різних континентах. Як зазначається, це одна з найбільш масивних чорних дір, які можуть існувати.

"Те, що ми бачимо, - більше за розміром, ніж вся наша Сонячна система. Маса цієї чорної діри перевищує сонячну в 6,5 млн разів", - повідомила професор Університету Неймгена в Нідерландах Хейно Фальке

Нагадаємо, NASA провело перші польотні випробування прототипу дрона-вертольота, який передбачається доставити на Марс в лютому 2021 року.

Раніше повідомлялося, що астронавти Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA Енн Макклейн і Нік Хейг в п'ятницю, 22 березня, почали 214-й вихід у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції для проведення робіт на зовнішній поверхні орбітального комплексу.

 

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