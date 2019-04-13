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В США испытали гигантский самолет для запуска космических ракет

Новости » Телеком & IT    13.04.2019 - 21:39
В США испытали гигантский самолет для запуска космических ракет
Фото: самолет Stratolaunch (twitter.com/thejackbeyer)

Испытание самолета Stratolaunch прошло успешно

Гигантский двофюзеляжний самолет для запуска космических ракет Stratolaunch компании Stratolaunch Systems в субботу, 13 апреля, совершил первый пробный полет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Как сообщается, Stratolaunch успешно совершил свой первый полет. Самолет вылетел с аэродрома в пустыне Мохаве в штате Калифорния. Испытательный полет Stratolaunch проходил на юг от Лос-Анджелеса.

Отмечается, самолет Stratolaunch является крупнейшим в мире. Размах крыльев гиганта достигает 117 м, длина 53 м, а высота - 15 м. Он оснащен шестью двухконтурными турбореактивными двигателями Pratt & Whitney, а также 28 колесами. Центральная часть самолета предназначена для крепления космических ракет.

Кроме того, максимальная масса, с которой самолет может подняться в воздух составляет около 590 тонн.

Напомним, недавно европейским ученым удалось впервые сфотографировать черную дыру - надмасивного колапсара в далекой галактике Messier 87, которая находится в скоплении Девы. Чтобы сделать данную фотографию, нужна была сеть из восьми телескопов. Эти телескопы находились на разных континентах.

Ранее NASA провело первые летные испытания прототипа дрона-вертолета, который предполагается доставить на Марс в феврале 2021 года.

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