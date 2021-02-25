Ізраїль просив США зберегти санкції проти Міжнародного кримінального суду, - ЗМІ
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звертався до президента США Джо Байдена. Він просив зберегти дію санкцій, введених відносно Міжнародного кримінального суду (МКС).
Про це повідомляє портал Axios з посиланням на джерела.
Представники ізраїльської влади, за даними видання, стурбовані можливими перешкодами, які може створити скасування рестрикцій в рамках зусиль Ізраїлю "щодо припинення розслідування потенційних військових злочинів" у відношенні країни.
Раніше була інформація, що США мають намір ретельно вивчити санкції, введені попередньою вашингтонською адміністрацією стосовно посадових осіб МКС.
Прокуратура МКС вела попереднє вивчення ситуації в Палестині з 16 січня 2015 року.
20 грудня 2019 року прокурор міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда заявила, що за запитом Палестини прокуратура завершила попереднє вивчення і прийшла до висновку, що ситуація задовольняє всім критеріям Римського статуту для відкриття повноцінного розслідування стосовно дій Ізраїлю на палестинських територіях.
Нагадаємо, Окружний суддя в США не дозволила адміністрації президента Дональда Трампа ввести санкції проти співробітників Міжнародного кримінального суду.
У червні 2020 року Дональд Трамп розпорядився ввести санкції проти чотирьох співробітників МКС. Це пов'язано з тим, що вони намагалися розслідувати дії американських військових.