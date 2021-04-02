Адміністрація Байдена скасувала санкції щодо Міжнародного кримінального суду

Про це йдеться у письмовій заяві держсекретаря Ентоні Блинкена, пише Reuters .

Президент США Джо Байден схвалив скасування указу свого попередника Дональда Трампа щодо Міжнародного кримінального суду.

Це означає, що санкції, введені попередньою адміністрацією президента Трампа - ред.) щодо прокурора МКС Фату Бенсуди та керівника відділу судочинства, взаємодоповнюваності і співробітництва Факисо Мочочоко, знімаються.

Також відомо, що Держдепартамент США відмовляється від "окремої політики візових обмежень відносно певного персоналу МКС". Він підкреслив, що адміністрація Байдена зробила такі кроки, оскільки після оцінки американської санкційної політики щодо Міжнародного кримінального суду прийшла до висновку, що та "була недоречною і неефективною".

У той же час Блінкен зазначив, що новий уряд США рішуче не погоджується з діями цього суду, стосовно ситуацій в Афганістані та Палестині.