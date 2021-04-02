ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Адміністрація Байдена скасувала санкції щодо Міжнародного кримінального суду

Новость на русском → США, П'ятниця 02 квітня 2021 22:26
Адміністрація Байдена скасувала санкції щодо Міжнародного кримінального суду Фото: Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: РБК-Україна

У США скасували санкції щодо Міжнародного кримінального суду. Таке рішення прийняла адміністрація президента США Джо Байдена.

Про це йдеться у письмовій заяві держсекретаря Ентоні Блинкена, пише Reuters.

Президент США Джо Байден схвалив скасування указу свого попередника Дональда Трампа щодо Міжнародного кримінального суду.

Це означає, що санкції, введені попередньою адміністрацією президента Трампа - ред.) щодо прокурора МКС Фату Бенсуди та керівника відділу судочинства, взаємодоповнюваності і співробітництва Факисо Мочочоко, знімаються.

Також відомо, що Держдепартамент США відмовляється від "окремої політики візових обмежень відносно певного персоналу МКС". Він підкреслив, що адміністрація Байдена зробила такі кроки, оскільки після оцінки американської санкційної політики щодо Міжнародного кримінального суду прийшла до висновку, що та "була недоречною і неефективною".

У той же час Блінкен зазначив, що новий уряд США рішуче не погоджується з діями цього суду, стосовно ситуацій в Афганістані та Палестині.

Нагадаємо, Ізраїль просив США зберегти санкції проти Міжнародного кримінального суду. З таким проханням звернувся до адміністрації Байдена прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп розпорядився ввести санкції проти чотирьох співробітників МКС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Сполучені Штати Америки Санкції
NEWS
Байден підтримує прогрес України на шляху до членства в НАТО
Байден підтримує прогрес України на шляху до членства в НАТО
DAILY
Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів