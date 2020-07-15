Помпео анонсував нові санкції США проти "Північного потоку-2"

Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)

Газопровід "Турецький потік" теж потрапить під санкції

Державний департамент США включить газопровід "Північний потік-2" до переліку проектів, які потрапляють під санкції в рамках закону CAATSA. Під санкції потрапить й інший газопровід - "Турецький потік".

Про це на брифінгу заявив державний секретар США Майк Помпео.

За його словами, Держдеп оновлює керівництво по CAATSA і поширює дію цих санкцій на "Північний потік-2 і другу гілку "Турецького потоку".

"Ці дії піддають ризику застосування санкцій інвестиції чи інші види діяльності, пов'язані з цими російськими енергетичними експортними трубопроводами", - зазначив Помпео.

Він також заявив, що "Північний потік-2" не є комерційним проектом. Крім того, в контексті боротьби з залежністю Європи та агресією з боку Росії Помпео засудив вбивство українського військового медика на Донбасі.

.@SecPompeo discusses U. S. actions to assist European partners and allies meeting in their energy needs and to address russia's efforts to exploit European dependence on Russian energy supplies and condemns the ongoing, brutal aggression of Russia-led forces in the Donbas. pic.twitter.com/pltNUpYoY0 — Department of State (@StateDept) July 15, 2020

Нагадаємо, в липні Данія дозволила використовувати спеціальні судна для прокладання "Північного потоку-2" і розблокувала його подальше будівництво.

Україна виступає проти будівництва ще одного газопроводу з Росії до Німеччини, оскільки він знизить потребу у використанні української ГТС при поставках російського газу до Європи. Передбачається, що після запуску "Північного потоку-2" Росія взагалі може відмовитися від української труби, транзит якою приносить бюджету близько 3 млрд доларів щорічно.

США, в свою чергу, виступають проти газопроводу, оскільки самі зацікавлені в поставках енергоносіїв до Європи.