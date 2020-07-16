У Держдепі США заперечують негайне введення санкцій проти "Північного потоку-2"

Держдеп не виключив введення санкцій у майбутньому

Запуск газопроводу "Північний потік-2" і другої гілки "Турецького потоку" в перелік проектів, які потрапляють під санкції в рамках закону CAATSA, не означає негайне введення обмежувальних заходів. Санкції проти компаній, зайнятих будівництвом газопроводів, поки що не вводитимуться.

Про це йдеться в заяві Держдепартаменту.

У той же час Держдеп не виключив введення санкцій в майбутньому.

"Державний департамент у даний час не застосовує ніяких санкцій згідно з розділом 232 CAATSA. Однак, якщо ми вирішимо, що введення санкцій у відповідності з розділом 232 є доречним у відповідності з цим оновленим керівництвом, ми без вагань зробимо це", - йдеться в повідомленні.

Також у відомстві закликали компанії переглянути свою участь у російських енергетичних проектах, щоб по завершенні будівництва трубопроводів не потрапити в санкційний список.

У Держдепі зазначили, що, якщо газопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік" будуть завершені, вони підірвуть європейську безпеку і зміцнять здатність Росії "використовувати свої енергетичні ресурси для примусу наших європейських партнерів і союзників".

"Проекти будуть перешкоджати процесу європейської енергетичної диверсифікації. Ці проекти можуть також серйозно обмежити транзит газу через Україну, позбавивши український уряд значних доходів від транзиту і зменшивши суттєвий стримуючий фактор проти подальшої агресії Росії проти України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, державний секретар США Майк Помпео заявив, що Держдепартамент США включить газопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік" в перелік проектів, які потрапляють під санкції в рамках закону CAATSA.

В липні Данія дозволила використовувати спеціальні судна для прокладання "Північного потоку-2" і розблокувала його подальше будівництво.

Україна виступає проти будівництва ще одного газопроводу з Росії до Німеччини, оскільки він знизить потребу у використанні української ГТС при поставках російського газу до Європи. Передбачається, що після запуску "Північного потоку-2" Росія взагалі може відмовитися від української труби, транзит якою приносить бюджету близько 3 млрд доларів щорічно.

США, в свою чергу, виступають проти газопроводу, оскільки самі зацікавлені в поставках енергоносіїв до Європи.