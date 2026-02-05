США и Россия возобновят диалог военных на высоком уровне

Соединенные Штаты и Россия достигли договоренности о возобновлении прямого военного взаимодействия на высоком уровне.
Об этом сказано в заявлении Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM), сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Читайте также: Украина, США и Россия договорились о новой встрече: что говорит Зеленский
В переговорах принял участие генерал Алексус Гринкевич, командующий Европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе. Он провел серию встреч со старшими военными представителями России и Украины.
Основной темой обсуждения в Абу-Даби стал поиск путей прекращения войны в Украине.
Согласно заявлению EUCOM, возобновленный канал связи "обеспечит стабильный формат военного взаимодействия по мере того, как стороны продолжают работу над достижением устойчивого мира".
Диалог на высоком военном уровне между Вашингтоном и Москвой был официально приостановлен в 2021 году - незадолго до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Нынешняя договоренность знаменует собой возвращение к системному общению между военным руководством сторон.
Напомним, сегодня, 5 февраля 2026 года, официально прекратил действие Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - последний механизм, ограничивающий ядерные арсеналы США и России.
Документ, подписанный в 2010 году, устанавливал лимиты на количество развернутых боеголовок и носителей, а также предусматривал взаимные инспекции для контроля за их соблюдением.
Эксперты предупреждают, что демонтаж договора ведет мир к периоду "кризисной нестабильности".
В частности, юез взаимных проверок стороны не будут иметь точных данных о потенциале друг друга, что может спровоцировать страх "первого удара" и незапланированный конфликт.
Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.