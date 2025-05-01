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США и Европа могут "закрутить гайки" вокруг Путина: политолог назвал сроки

Четверг 01 мая 2025 17:36
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США и Европа могут "закрутить гайки" вокруг Путина: политолог назвал сроки Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

США и Европа, вероятно, уже в ближайшие дни усилят давление на российского диктатора Владимира Путина. Это может произойти на фоне 9 мая.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Олег Саакян.

Он отметил, что последний визит спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа к российскому диктатору Владимиру Путину "закончился ничем". При этом глава Кремля в одностороннем порядке предложил Украине перемирие только на три дня. Он фактически забрал у Вашингтона "политическую победу".

По мнению Саакяна, последние переговоры президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Британии Кира Стармера, премьера Италии Джорджи Мелони и президента Финляндии Александра Стубба с президентом США Дональдом Трампом помогли американскому лидеру осознать, что Путин "водит его за нос".

При этом политолог считает, что Европа дала США "больше люфта" в переговорах с Россией. В частности, на это указывает статья в британских СМИ - "коалиция решительных" якобы рассматривает возможность не отправлять в Украину наземный контингент. Также европейские страны, вероятно, допустили ослабление санкций. Но условием таких уступок, по мнению Саакяна, стало давление на РФ в случае отказа от сделки.

"И Рубио (госсекретарь США Марко Рубио - ред.) вышел и сказал о неделе, Трамп сказал - "неделю-две", Макрон сказал - "8-10 дней". Это все говорит о том, что определенный таймер запущен. И вполне вероятно, что действительно через неделю примерно, после 9 мая или на фоне уже 9 мая, мы увидим дополнительное закручивание гаек вокруг Путина", - добавил он.

Также Саакян обратил внимание, что Европа хочет синхронизировать с США давление на Россию - поскольку только европейские санкции будут "бездейственными".

США критикуют идею Путина о перемирии

Напомним, ранее спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог подчеркивал, что президент Дональд Трамп хочет видеть прекращение огня между Украиной и Россией как минимум на 30 дней.

При этом Келлог назвал абсурдным идею российского диктатора Владимира Путина о перемирии с 8 по 10 мая.

Также Трамп допускал, что он введет против России банковские или вторичные санкции.

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