США і Європа можуть "закрутити гайки" навколо Путіна: політолог назвав терміни

США та Європа, ймовірно, вже найближчими днями посилять тиск на російського диктатора Володимира Путіна. Це може статися на тлі 9 травня.

Він зазначив, що останній візит спецпредставника президента США з Близького Сходу Стіва Віткоффа до російського диктатора Володимира Путіна "закінчився нічим". При цьому глава Кремля в односторонньому порядку запропонував Україні перемир'я тільки на три дні. Він фактично забрав у Вашингтона "політичну перемогу".

На думку Саакяна, останні переговори президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єра Британії Кіра Стармера, прем'єра Італії Джорджі Мелоні і президента Фінляндії Александра Стубба з президентом США Дональдом Трампом допомогли американському лідеру усвідомити, що Путін "водить його за ніс".

При цьому політолог вважає, що Європа дала США "більше люфту" в переговорах із Росією. Зокрема, на це вказує стаття в британських ЗМІ - "коаліція рішучих" нібито розглядає можливість не відправляти в Україну наземний контингент. Також європейські країни, ймовірно, допустили послаблення санкцій. Але умовою таких поступок, на думку Саакяна, став тиск на РФ у разі відмови від угоди.

"І Рубіо (держсекретар США Марко Рубіо - ред.) вийшов і сказав про тиждень, Трамп сказав - "тиждень-два", Макрон сказав - "8-10 днів". Це все говорить про те, що певний таймер запущено. І цілком імовірно, що дійсно через тиждень приблизно, після 9 травня або на тлі вже 9 травня, ми побачимо додаткове закручування гайок навколо Путіна", - додав він.

Також Саакян звернув увагу, що Європа хоче синхронізувати зі США тиск на Росію - оскільки лише європейські санкції будуть "недієвими".