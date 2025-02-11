ua en ru
Вт, 11 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

США и Британия не присоединились к международной декларации по ИИ: в чем причина

Париж, Вторник 11 февраля 2025 17:26
UA EN RU
США и Британия не присоединились к международной декларации по ИИ: в чем причина Фото: президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Индии Нарендра Моди на саммите по искусственному интеллекту (x.com/FranceinIndia)
Автор: Иван Носальский

США и Британия отказались подписывать международную декларацию по искусственному интеллекту. Такой документ страны рассматривали на саммите в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Декларацию по искусственному интеллекту была подписана Францией, Китаем и Индией, а также другими странами. Она предусматривает "открытый", "инклюзивный" и "этический" подход к развитию технологии.

Как отметили у премьера Британии Кира Стармера, страна "не смогла согласовать все части декларации лидеров". Лондон будет присоединяться только к тем инициативам, "которые отвечают национальным интересам Великобритании".

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал, что слишком жесткое регулирование искусственного интеллекта "может убить трансформирующуюся отрасль в тот момент, когда она только начинает развиваться".

Как добавил Вэнс, ИИ - это "возможность, которую администрация Трампа не упустит", и сказал, что "политика развития ИИ" должна быть приоритетнее безопасности. Для этого потребуется регулирование, которое будет способствовать развитию ИИ, "а не душить его".

Его мнение конкретно расходится с мнением президента Франции Эммануэля Макрона, который считает необходимым дальнейшее регулирование ИИ.

"Нам нужны эти правила, чтобы ИИ мог двигаться вперед", - отметил он во время саммита в Париже.

Что предусматривает документ

Международная декларация по искусственному интеллекту, которую подписали 60 стран, предусматривает необходимость обеспечения "прозрачности" "безопасности", а также "надежности и достоверности" ИИ.

Еще одним приоритетом, который упоминается в документе, является необходимость "сделать ИИ устойчивым для людей и планеты".

Напомним, ранее стало известно, что миллиардер Илон Маск хочет купить OpenAI за 97,4 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Великобритания Искусственный интеллект
NEWS
Генштаб подтвердил атаку дронов на Саратовский НПЗ, зафиксировано попадание и пожар
Генштаб подтвердил атаку дронов на Саратовский НПЗ, зафиксировано попадание и пожар
DAILY
Андрей Герус: Рада не заставляет правительство покупать реакторы для АЭС в Болгарии, это его право
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Андрей Герус: Рада не заставляет правительство покупать реакторы для АЭС в Болгарии, это его право