США і Британія не приєдналися до міжнародної декларації щодо ШІ: у чому причина

США і Британія відмовилися підписувати міжнародну декларацію щодо штучного інтелекту. Такий документ країни розглядали на саміті в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Декларацію щодо штучного інтелекту було підписано Францією, Китаєм та Індією, а також іншими країнами. Вона передбачає "відкритий", "інклюзивний" та "етичний" підхід до розвитку технології.

Як зазначили у прем'єра Британії Кіра Стармера, країна "не змогла узгодити всі частини декларації лідерів". Лондон приєднуватиметься тільки до тих ініціатив, "які відповідають національним інтересам Великої Британії".

Зі свого боку віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначав, що занадто жорстке регулювання штучного інтелекту "може вбити галузь, що трансформується, у той момент, коли вона тільки починає розвиватися".

Як додав Венс, ШІ - це "можливість, яку адміністрація Трампа не проґавить", і сказав, що "політика розвитку ШІ" має бути пріоритетнішою за безпеку. Для цього потрібне регулювання, яке сприятиме розвитку ШІ, "а не душитиме його".

Його думка конкретно розходиться з думкою президента Франції Еммануеля Макрона, який вважає за необхідне подальше регулювання ШІ.

"Нам потрібні ці правила, щоб ШІ міг рухатися вперед", - зазначив він під час саміту в Парижі.

Що передбачає документ

Міжнародна декларація зі штучного інтелекту, яку підписали 60 країн, передбачає необхідність забезпечення "прозорості", "безпеки", а також "надійності та достовірності" ШІ.

Ще одним пріоритетом, який згадується в документі, є необхідність "зробити ШІ стійким для людей і планети".